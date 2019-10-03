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Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

39 dakika önce

Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına aldı.

Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Kocaeli'de dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da ikamet eden S.K. (65) bir internet sitesinde yayınlanan satılık prefabrike ev ilanı için telefonda görüştüğü kişiye kapora olarak 5 bin 500 lira gönderdi.

Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark eden S.K, durumu polise bildirdi. Şikayetin ardından paranın yatırıldığı hesabın sahibi M.G. (29) İzmit'te gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.G'nin emniyetteki ifadesinde, "hesabındaki parayı H.Ö. (27) isimli kişiye verdiğini, olaydan haberinin olmadığını" iddia ettiği öğrenildi.

Polis, 25 ayrı suç kaydı bulunan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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