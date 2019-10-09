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Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

25 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişinin 80 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişinin 80 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Gölcük'te yaşayan M.A. (70), telefonda kendisini "gizli polis" olarak tanıtan ve daha sonra evine gelen kişiye, 80 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.A, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.

Şüpheli M.D. (21), Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Üst aramasında şüphelinin kullandığı banka kartı, Yenikapı- Yalova hızlı feribot bileti, olay gününe ait Sabiha Gökçen Havalimanı-Şanlıurfa arası uçak bileti ele geçirildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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