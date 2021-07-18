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Kocaeli'de "dolandırıcılık" suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de "dolandırıcılık" suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.07.2021 11:21
Kocaeli'de

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2008-2013 yıllarında Gebze ilçesinde 1049 kişinin mağdur olduğu, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan yargılanması sonucu toplam 691 yıl 8 ay hapis ve 6 bin lira adli para cezasıyla aranan M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yalova'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.M'yi gözaltına aldı.

M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'dolandırıcılık' suçundan 691 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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