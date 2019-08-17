Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı
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Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı

6 dakika önce

Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)HASTALARI TAŞIYAN MİNİBÜS SULARIN İÇERİSİNDE KALDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde özel bir hastaneye ait servis aracı yağmur yağışının ardından oluşan suların içerisinde kaldı.

Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı, System.String[]
Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)
HASTALARI TAŞIYAN MİNİBÜS SULARIN İÇERİSİNDE KALDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde özel bir hastaneye ait servis aracı yağmur yağışının ardından oluşan suların içerisinde kaldı. İçerisinde diyaliz hastası 3 kişi ve 1 hemşire bulunan servis aracının suların içerisinde kaldığını görenler yardıma koştu. Çevrede bulunan bir fabrikaya ait iş makinesi gelerek, minibüse yanaştı. Minibüsün arka kapıları açılarak içerisinde bulunanlar kepçeye alındı. Araçta bulunanlar sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.
TEM Otoyolu, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:51 Kaynak: DHA
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