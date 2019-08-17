Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)

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HASTA SERVİSİ SULARIN İÇİNDE KALDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, özel hastaneye ait servis minibüsü, yağmurun ardından biriken suların içinde kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
HASTA SERVİSİ SULARIN İÇİNDE KALDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, özel hastaneye ait servis minibüsü, yağmurun ardından biriken suların içinde kaldı. 3 diyaliz hastası ve 1 hemşirenin içinde olduğu servisin su birikintisinde kaldığını görenler, yardıma koştu. Çevrede bulunan fabrikaya ait iş makinesi getirilerek, minibüse yanaştırıldı. Minibüsün arka kapıları açılırken, içindekiler, kepçeye alındı. Araçta bulunanlar, sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar, başka araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.
Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),
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