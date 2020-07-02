Kocaeli'de dördüncü kattan düşen çocuk öldü - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Arapçesme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı apartmanın son katında "Fransız balkon" diye tabir edilen balkonun korkuluklarının yerinden çıkması üzerine 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, zemine düştü.

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