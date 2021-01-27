Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi - Son Dakika

Nuray Yıldız, yaptığı açıklamada, olay anında hiç korkmadığını belirterek, soyguncuyu kovaladıktan sonra arkadaşlarına haber verdiğini kaydetti.

Ekipler, şüphelini yakalanması için çalışma başlattı.

Nuray Yıldız, bunun üzerine tezgahın altındaki ambalaj kaplama cihazını alıp soyguncuyu kovalamaya başladı.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 'ndeki bir döviz bürosuna gelen silahlı kişi, veznede duran iş yeri sahibi Nuray Yıldız 'dan kasadaki paraları elindeki poşete koymasını istedi.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde bir döviz bürosuna giren silahlı soyguncunun, iş yeri sahibi kadın tarafından kovalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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