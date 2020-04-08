Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri başladı - Son Dakika

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Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri başladı
6 saat önce
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü drone ile koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere halkın uyup uymadığını denetledi.
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü drone ile koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere halkın uyup uymadığını denetledi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli'de drone ile denetim dönemi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü drone ile özellikle sokağa çıkma yasağı olan yaş gruplarının kontrolü, halka açık parkların kontrolü ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları gibi konularda denetimler yapıyor. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:32 Kaynak: DHA
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