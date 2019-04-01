Kocaeli'de Düğün Konvoyu Sokağı Çatışma Alanına Çevirdi
1 saat önce
Kocaeli'de düğün konvoyu sokağı çatışma alanına çevirdiKOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak arasında duran düğün konvoyunda araçlarından inen şehir magandaları, defalarca havaya ateş açtı.
Kocaeli
'de düğün konvoyu sokağı çatışma alanına çevirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca
ilçesinde sokak arasında duran düğün konvoyunda araçlarından inen şehir magandaları, defalarca havaya ateş açtı. Savaş alanına aratmayan olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi
Mahallesi Sardunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilecek bir düğün öncesinde gelin evinin önüne gelen onlarca aracın oluşturduğu konvoyda araçlarından inen şehir magandaları, silahlarını çıkarttı. Onlarca maganda, çıkarttıkları silah ve tüfeklerle defalarca ateş etmeye başladı. Sokakta bulunan binaları düşünmeden etrafa ateş açan magandalar, duruma tepki gösteren bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Müzik eşliğinde etrafa defalarca ateş açtılar
Saniye saniye cep telefonu ile kaydedilen olay anıda araçlarından inen şahısların gelin evi önünde defalarca havaya ateş ettikleri görülüyor. Sokak arasında tabancaların yanı sıra, şahıslar defalarca etrafa ateş açıyor. Magandalar müzik eşliğinde sokakta etrafa ateş açarken, vatandaşların ise o anları cep telefonları ile kaydettikleri görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:22 Kaynak: İHA
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