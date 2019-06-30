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Kocaeli'de düğünde çıkan kavga

5 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Mevlana Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada, biri polis 11 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Çocuk ifadesinin ardından salıverilirken, B.G, R.A. ve E.B. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.G. ile R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mevlana Mahallesi 841 Sokak'ta, dün bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada, olay yerine giden bir polis ile 10 kişi yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Polis, Gebze, Kocaeli, Güncel
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