Kocaeli'de dükkan kurşunladıkları ileri sürülen 2 çocuk yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de dükkan kurşunladıkları ileri sürülen 2 çocuk yakalandı

09.03.2022 23:13
Kocaeli'de dükkan kurşunladıkları ileri sürülen 2 çocuk yakalandı

Gebze ilçesinde bir dükkanı kurşunladığı öne sürülen 2 çocuk yakalandı.

Gebze ilçesinde bir dükkanı kurşunladığı öne sürülen 2 çocuk yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde eşarp satılan bir dükkanın kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, kapalı dükkanın kepengine 5 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, olayla ilgili oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla iş yerine yaklaşık 500 metre mesafede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Ankara, Polis, Gebze, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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