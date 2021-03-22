Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı

22.03.2021 22:33
Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı, System.String[]

Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan ekiplerin, güvenlik kuvvetleriyle 15 Mart Pazartesi - 21 Mart Pazar günleri arasında kent genelinde faaliyet ve denetim gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, faaliyet ve denetimlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 9 bin 734 kişinin talebi karşılandı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 9 kişiye idari işlem, yasağı ihlal eden 5 kişiye adli işlem yapıldı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 108 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 16 bin 152 iş yeri, 26 bin 646 kez denetlendi, 471 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince denetimlerde 137 bin 990 şahıs sorgulandı, 555 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 646 iş yeri kontrol edildi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 98 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 732 kişiye idari işlem uygulandı."

Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, 38 bin 929 araç kontrol edilirken, 58 bin 733 kişinin sorgulandığı aktarılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme noktaları gibi yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 268 kişi hakkında idari işlem yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, geçici ikamet gibi nedenlerden dolayı 33 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu kaydedildi.

Pazartesi, Kocaeli, Pazar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB, Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli Eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir
Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti         
22:28
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu yorumu: Namaz ve abdest tartışmaları FETÖ'cü yöntem TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu yorumu: Namaz ve abdest tartışmaları FETÖ'cü yöntem         
22:06
Bayern'de Choupo-Moting çağrılmasına rağmen milli takıma katılamadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı Bayern'de Choupo-Moting çağrılmasına rağmen milli takıma katılamadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
21:52
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam         
21:42
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi         
21:00
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 22:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei