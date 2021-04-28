Kocaeli'de "Duraçali" Mahallesi'nin adı "Alaybey" olarak değiştirildi - Son Dakika

Kocaeli'de "Duraçali" Mahallesi'nin adı "Alaybey" olarak değiştirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Duraçali Mahallesi'nin ismi, belediye meclisi kararı ve Kocaeli Valiliğinin onayıyla Alaybey olarak değiştirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Duraçali Mahallesi'nin ismi, belediye meclisi kararı ve Kocaeli Valiliğinin onayıyla Alaybey olarak değiştirildi. Vatandaşların Duraçali Mahallesi'nin değişikliği talebi, Kandıra Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında görüşüldü. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan başkanlığında yapılan toplantıda, talep oy birliğiyle kabul edildi. Kandıra Belediyesi, Kocaeli Valiliğinden 6 Nisan 2021 tarih ve 24 sayılı meclis kararıyla 5393 sayılı belediye kanununun 9'uncu maddesi hükmü gereğince isim değişikliğinin yapılmasını istedi. Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi tarafından istenen isim değişikliği talebi onayladı. Mahalle muhtarı Lütfi Erbay, isim değişikliğinden duydukları memnuniyeti belirtti. Mahallelerinin Alaybey olarak bilindiğini vurgulayan Erbay, "Mahallemiz 60 haneli, 250 seçmenli, 300 nüfusa sahip. Duraçali ismi Alaybey ismiyle değiştirildi. Mahalle halkı değişiklikten çok mutlu oldu. Değişim sürecinde desteğini esirgemeyen Kandıra Belediye Başkanımız ve belediye meclisimize mahalle halkım adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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