Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Durdurulan Araçta 190 Şişe Kaçak İçki Yakalandı

Kocaeli'de Durdurulan Araçta 190 Şişe Kaçak İçki Yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kocaeli'de Durdurulan Araçta 190 Şişe Kaçak İçki Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. 23.00 sıralarında D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kocaeli, 3. Sayfa
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