Kocaeli'de Durdurulan Araçta 190 Şişe Kaçak İçki Yakalandı
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli
'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde şüpheli bir aracı takibe aldı. 23.00 sıralarında D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramada 190 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
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