Kocaeli'de durdurulan araçta 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk polisinin aziz milletinin huzuru için her koşulda mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Tipioğlu, "Bugün ağır kış altında durdurdukları araçta 98 kilo 400 gram eroin yakalayan arkadaşlarımı ve narkotik köpeğimiz Rex'i kutluyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.