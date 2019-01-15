Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Durdurulan İran Plakalı Araçta 52 Kilogram Eroin Yakalandı

Kocaeli'de Durdurulan İran Plakalı Araçta 52 Kilogram Eroin Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de durdurulan İran plakalı araçta 52 kilogram eroin yakalandı Aracın döşemesine zulaladıkları eroin kokmasın diye üzerine kırmızı madde döktülerKOCAELİ - Kocaeli'nde Narkotik ekipleri tarafından durdurulan Irak plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda aracın döşemesine zulalanmış halde...

Kocaeli'de durdurulan İran plakalı araçta 52 kilogram eroin yakalandı
Aracın döşemesine zulaladıkları eroin kokmasın diye üzerine kırmızı madde döktüler

KOCAELİ - Kocaeli'nde Narkotik ekipleri tarafından durdurulan Irak plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda aracın döşemesine zulalanmış halde 52 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.
Olay Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu tacirleri ile mücadele çalışmaları kapsamında İran plakalı bir otomobil takibe alındı. Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan otomobilde Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Köpeğin aracın döşemesine yoğunlaşması sonrasında döşemeyi söken Narkotik ekipleri, aracın zeminine zulalanmış 100 paket halinde 52 kilogram 500 gram eroin ele geçirdi.
Araçta yapılan incelemelerde döşeme altının tamamına doldurulan eroin paketlerinin, narkotik köpeklerine yakalanmaması için üzerine kırmızı toz bir madde döktükleri tespit edildi. Uyuşturcu tacirlerinin tüm çabalarına rağmen narkotik köpeğince yapılan tespit sonrası 52.5 kilo eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Narkotik, İran, Kocaeli, 3. Sayfa
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