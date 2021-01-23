Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, özel bir bölüme gizlenmiş gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden gümrük kaçağı ürünler sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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