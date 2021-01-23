Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ele geçirildi

23.01.2021 23:57
Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden gümrük kaçağı ürünler sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel bir bölüme gizlenmiş gümrük kaçağı 102 adet cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de durdurulan yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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