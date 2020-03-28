Kocaeli'de durumu olmayan vatandaşların su faturasını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek - Son Dakika

İSU 2020 yılı ikinci olağanüstü genel kurulunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Faturasını ödeyemeyenlere bizler destek olalım" dedi.



İSU'nun bu yılki ikinci olağanüstü genel kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetimindeki olağanüstü genel kurulda korona virüs tedbirleri dikkat çekti. Genel kurul girişinde tüm genel kurul üyeleri ve katılımcılara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı. Korona virüse karşı salon içinde alınan önlemler de dikkat çekti. Başkan Tahir Büyükakın ile divan üyeleri, Fatmanur Çelik ve Güzin Taştekin farklı masalarda oturdu. Genel kurul üyeleri arasına iki koltuk mesafe bırakarak sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oturtuldu.



Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Su kesme işleminin ve suyu kesilen vatandaşlarımızın suyunun açılacağını zaten duyurmuştuk. İSU'nun aylık su geliri kabaca 70 milyon lira civarındadır. Ama İSU 70 milyon lira para kazanıyor diye düşünülmesin. Kabaca 65 milyon liralık maliyetimiz var. 5 milyonluk bir gelir kalıyor. İSU'nun yatırım bütçesi 180 milyon lira. Gönül ister ki sudan hiç para almayalım. Ama bu aynı zamanda yatırım yapılamaması anlamına gelir. Üç ay su faturası almasak 210 milyon lira gelir kaybımız olacak. Bu bizim yatırım bütçemizden bile fazla. Darıca, Derince, Körfez, Gebze ve İzmit'te başlanılan çalışmalar var. Bunlar da devam ediyor. Gönül ister ki suya hiç zam olmasın. Ama durum bu şekilde" dedi.



"Su bedava olursa israfı da beraberinde getirir" diyen Başkan Büyükakın, "İSU işletme mantığıyla yönetilmeli ve yatırımcı bir kuruluş olarak devam edebilmeli. İSU ayrıca yatırımcı olarak devam edebilmeli. Büyükşehir'de sosyal destek paketi oluşturup vatandaşa o şekilde destek olmak çok daha mantıklı. Su faturasını ödeyebilecek herkes ödesin. Ödeyemeyen vatandaşlara da sosyal desteği biz Büyükşehir üzerinden verelim. Yani vatandaşımız eğer bu faturası ödeyemiyorsa Büyükşehir'e başvursun. Su faturası ödeyemediğini biz tespit edelim. İhtiyacı olan vatandaşımızın su faturasını biz ödeyelim. Yani İSU fatura göndersin. İSU'yu yatırım yapamaz hizmet edemez hale getirmeyelim. Durumu olanlar ödemesini yapsın. Ödeyemeyenlere bizler destek olalım" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulunda yeni bir karar alınıncaya kadar; TÜFE artışının ertelenmesi, konut abonelerinden kademe uygulamasının kaldırılması ve 1. kademeden ücretlendirilmesi, yönetim kuruluna tarifeler yönetmeliği ve eki tarife cetvelinde değişiklik yapma yetkisinin verilmesi hakkındaki madde görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. - KOCAELİ