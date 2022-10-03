20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş insanı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, önceki gün Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile evlendi.

BALYA BALYA PARA GELDİ

Takı merasimi sonrasında takılan para ve altınları saymak için düğünün yapıldığı alanda büyük bir masa kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOPLANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Düğünde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı öğrenildi.