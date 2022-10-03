20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü - Son Dakika
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20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü

03.10.2022 12:16

Cemaldin ve Celali aşiretlerinin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen düğününde kurulan masada kalabalık bir grubun yaptığı sayma işleminin ardından 11 milyon 500 bin lira para toplandığı belirlendi. Masaya konulan para balyaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş insanı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, önceki gün Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile evlendi.

BALYA BALYA PARA GELDİ

Takı merasimi sonrasında takılan para ve altınları saymak için düğünün yapıldığı alanda büyük bir masa kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sayım işlemi saatlerce sürdü! Aşiret düğününde toplanan para ağızları açık bıraktı

TOPLANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Düğünde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı öğrenildi.

Sayım işlemi saatlerce sürdü! Aşiret düğününde toplanan para ağızları açık bıraktı
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü - Son Dakika
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