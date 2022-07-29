Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

29.07.2022 16:14
Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 230 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 230 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir iş yeri ile depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, 119 bin TAPDK bandrolü olmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 46 paket TAPDK bandrolü olmayan nargile tütünü ile 10 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, TAPDK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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