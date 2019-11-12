Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]