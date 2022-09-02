Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı

02.09.2022 21:54
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı olayda toplam 22 şüpheli operasyonla yakalandı.

Operasyonda ayrıca 247 kök Hint keneviri, 583 gram esrar, 1001 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız silah, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Yakalanan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden M.D. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.K, I.Y, M.D, U.P, E.Ş, C.B.Y. ve Ş.Ö. tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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