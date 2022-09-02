Operasyonda ayrıca 247 kök Hint keneviri, 583 gram esrar, 1001 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız silah, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.