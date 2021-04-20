Kocaeli'de düzensiz göçmeni ölüme terk eden sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Osman Ş. ile İbrahim D'nin avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yasa dışı yollarla ülkeye giren yabancı uyrukluları para karşılığı İstanbul ve Kocaeli'ye taşıdıkları belirtildi.

Mütalaada, sanıkların araçlarına aldıkları ve otopsi raporuna göre zatürreden öldüğü anlaşılan hasta kişiyi yolda fenalaşması üzerine hastaneye götürmek yerine dinlenme tesisinin arka tarafında indirerek herhangi bir sağlık kuruluşuna haber vermedikleri gerekçesiyle "ihmali davranış ve olası kastla öldürme" suçundan 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, 11 Eylül 2018'de üzerinden Çekya vatandaşı Rumeys Kantae (38) adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıkan cesedin bulunmasına ilişkin, yabancı uyruklu kişileri para karşılığı Adana'dan İstanbul ve Kocaeli'ye taşıdığı tespit edilen Osman Ş. ile İbrahim D. tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, Adana'da bulunan 33 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla iki minibüse bindirerek 100'er lira karşılığında İstanbul'a götürmek üzere yola çıktıkları, maktulü yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdikleri ve diğer yolcuları da orada bırakarak kaçtıkları belirtilmişti.