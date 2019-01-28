Kocaeli'de "Edebiyat Buluşmaları"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ile Türkiye
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Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları" kapsamında yazar Bahadır Yenişehirlioğlu
, okurlarıyla bir araya geldi.
Kocaeli Bilim Merkezi'nde bulunan Halk Kütüphanesi'nde "Edebiyat, İnsan ve Tarih" adlı söyleşisini gerçekleştiren Yenişehirlioğlu, "Hünkarım" isimli romanının roman örgüsünü katılımcılara anlattı.
TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Tahsin Paşa
karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, kitap okuma alışkanlığını yatalak babasına bakan annesi sayesinde kazandığını belirterek, avukatlık mesleğini bırakarak romancı olduğunu ve avukatlık mesleğini icra ederken çok önemli tecrübeler edindiğini ifade etti.
Son çıkan romanının dokuzuncu kitabı olduğunu hatırlatan Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:
"Kitaplarınız okunduğu an, birinin hayatında iz bıraktığınızda yazar oluyorsunuz. Yazabildiğim için Allah'a şükrediyorum. Yazmak beni iyileştirdi. Yazmak benim yaralarımı iyileştirdi. Bir derdi olan, söyleyecek sözleri olan insanlar, yazarlar. Kelam ölümsüzdür, kitap kutsal bir şeydir. Kitap üzerinden değer yargılarımızı oluştururuz."
Sohbetin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Hünkarım" adlı kitabını okurları için imzaladı.