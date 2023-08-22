Kocaeli'de Edebiyat Öğretmeni İntihar Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ablası tarafından evde ipte asılı halde bulunan 23 yaşındaki edebiyat öğretmeni kurtarılamadı.

ABLASI İPE ASILI HALDE BULDU

Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Babalı Sokakta bulunan bir evde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Aziz Alptekin'i ablası evde ipte asılı halde buldu. Hemen ipi kesen kadın, sağlık ekiplerine haber verdi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Alptekin, yolda hayatını kaybetti.

ATAMA BEKLİYORDU

Edebiyat öğretmeni olduğu ve atama beklediği öğrenilen Alptekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.