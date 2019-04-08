Kocaeli'de Eğitim Kurumlarından Kök Hücre Kampanyası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Türk Kızılayı ve üç okulun iş birliğinde "Donör ol, bir hayata umut ol" sloganıyla kök hücre kampanyası başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Türk Kızılayı ve üç okulun iş birliğinde "Donör ol, bir hayata umut ol" sloganıyla kök hücre kampanyası başlatıldı.



Seka Çocuk Dostları Ortaokulu, Safir Koleji ve Ahmet Taner Kışlalı İlkokulunun girişimi ve Kızılay'ın desteği ile başlatılan kampanyayla, kök hücre konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.



Bir haftaya yayılan ve bu üç okulda düzenlenecek kampanyanın ilk durağı Seka Çocuk Dostları Ortaokulu oldu.



Kızılay'ın bu okulda oluşturduğu platforma gelen öğretmenler, veliler ve yerel halk, kan bağışı yaptı ve kök hücre için gönüllü donör oldu. Ayrıca organ bağışında da bulunmak için başvuruda bulunan gönüllülere, bağış formlarını doldurmalarının ardından Kızılay tarafından "organ ve doku bağış kartı" verildi.



Türk Kızılayı Körfez Şube Başkanı İsmail Hakkı Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta salı günü veliler ve öğretmenlere yönelik kök hücre bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirterek, bu kampanya ile ilçede kan ve kök hücre konusunda sosyal sorumluluk ve farkındalık bilinci oluşturma amacında olduklarını kaydetti.



"Vücudun kan üretimi yapamadığı hastalarda kök hücre, hastayı hayata bağlayan öneme sahiptir." diyen Akın, kök hücre bağışının nasıl yapıldığı hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Kan grubunuzun belirlenmesi, HIV, hepatit ve sifiliz gibi enfeksiyon hastalıkları açısından test edilmesi ve doku tipleme testlerinin yapılabilmesi için 3 tüp kan örneği alınır. Testler sonucunda herhangi bir enfeksiyon ajanı tespit edilirse bağışçı olamazsınız ve bu konuda bilgilendirilirsiniz. Eğer enfeksiyon hastalıkları açısından test sonucunuz negatif ise kan örneğiniz TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarına gönderilir ve test sonuçları Kemik İliği Bankasına aktarılır. Genetik ikiziniz bulunursa size bilgi verilir ve bağış için tekrar tetkikler yapılıp hastaya kök hücre nakli yapılır. Bu işlem kan verme işlemi ile aynıdır ve kesinlikle operasyonel bir şey yapılmaz."



Kampanyanın, 10 Mart Çarşamba günü Safir Kolejinde, 12 Mart Cuma günü de Ahmet Taner Kışlalı İlkokulunda devam etmesi planlanıyor. 18-50 yaş aralığında ve sağlıklı olan her birey, kan ve kök hücre bağışçısı olabiliyor.

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