Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli
6 dakika önce
Kocaeli'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki tüm okullar ile Derince ve Körfez ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kocaeli
'nin Başiskele
ve Gölcük
ilçelerindeki tüm okullar ile Derince
ve Körfez
ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Başiskele ve Gölcük kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Öte yandan, İzmit
, Körfez ve Derince kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Daha önce de Kandıra
ilçe genelinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:51 Kaynak: AA
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