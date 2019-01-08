Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

6 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki tüm okullar ile Derince ve Körfez ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki tüm okullar ile Derince ve Körfez ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele ve Gölcük kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan, İzmit, Körfez ve Derince kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Daha önce de Kandıra ilçe genelinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:51 Kaynak: AA

Derince, Gölcük, Başiskele, Kocaeli, Güncel
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