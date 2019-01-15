Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti.



Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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