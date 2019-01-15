Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti.

Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:54 Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel
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