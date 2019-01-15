Kocaeli'de Eğitime Kar Tatilili
1 saat önce
KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.
KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:14 Kaynak: DHA
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