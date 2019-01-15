Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Eğitime Kar Tatilili

Kocaeli'de Eğitime Kar Tatilili

1 saat önce

KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

Kocaeli'de Eğitime Kar Tatilili, System.String[]
KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel
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