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Kocaeli'de ekipler kar nedeniyle mahsur kalan 64 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'de ekipler kar nedeniyle mahsur kalan 64 kişiyi kurtardı

23.01.2022 16:36
Kocaeli'de ekipler kar nedeniyle mahsur kalan 64 kişiyi kurtardı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çağrılara anında müdahale eden ekiplerin 64 kişi ve 54 aracı kurtardığı bildirildi.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çağrılara anında müdahale eden ekiplerin 64 kişi ve 54 aracı kurtardığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iletilen yer yer kuvvetli kar yağışı ve don uyarıları neticesinde tüm kurum, kuruluş ve muhtarlıklara hazırlıklı olunması konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yağışlar başlamadan gerekli planlamalar yapılarak tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, 2 bin 247 personel ve 1052 araçla, alınan 87 çağrının 86'sına müdahale edildiği, bir olaya müdahalenin sürdüğü, 64 kişi ve 54 aracın kurtarıldığı kaydedildi.

Ekiplerin kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmasını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şu ana kadar olumsuz hava şartları nedeniyle iletilen hasar durumu olmayıp mahsur kalan insan ve araç yoktur. Körfez ilçesi Kalburcu Yoğurthan mevkisi ile Kirazlıyalı Mahallesi arası, yolun çok virajlı ve dik olması sebebiyle Körfez Belediyesince trafiğe kapatılmış, alternatif güzergah olarak Umuttepe Kalburcu yolu belirlenmiştir.

İl genelinde otoyollar ve il ilçe bağlantılarında, şehir içi ve köy yollarında kapalı yol bulunmamakla, Hereke kademeli yol mevkisinde meydana gelen kazadan dolayı Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılmış, araçlar Alikahya mevkisinden Kuzey Marmara Otoyolu'na aktarılmış, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti akımı Körfez gişelerden D-100 kara yoluna aktarılmış, kazaya yapılan müdahale, kar küreme ve tuzlama sonucu yol trafiğe açılmıştır."

Kırsalda kapanan yollara müdahale edildiği, olumsuz durumun olmadığı belirtilen açıklamada, enerji trafolarında yaşanan geçici arızalara da SEDAŞ'ın müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, araçlarda kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların mutlaka bulundurulması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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Tragger, Kocaeli, Körfez, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ekipler kar nedeniyle mahsur kalan 64 kişiyi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de ekipler kar nedeniyle mahsur kalan 64 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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