Kocaeli'de elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlerinin çatısına çıkardıkları demir çubuğun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki evinin çatısına ellerinde demir çubukla çıkan Ayhan Usta (42) ve oğlu Baki Can Usta (16), çubuğun evlerinin üzerinden geçen yüksek gerileme değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan baba ve oğlunu Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada ilk tedavilerinin ardından Ayhan Usta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu Baki Can Usta da Yalova'daki bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba ve oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.