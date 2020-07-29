Kocaeli'de elektrik süpürgesinden yaptığı bileme taşı patlayan kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bozulan elektrik süpürgesi motorundan yaptığı bileme taşının patlaması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneden yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Gönül Caddesinde ikamet eden Sinan Nişli (38) bir süre önce bozulan elektrik süpürgesinin sağlam olan motorunu taş motoruna dönüştürmek istedi.

Motorun miline bağladığı bileme taşını kontrol etmek üzere prize takan Nişli, yüksek devirde dönen motorun taşının patlaması sonucu fırlayan parçalarla yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, göğsüne parçalar isabet eden yaralıyı Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayolları Körfez Bakım Şefliğinde çalıştığı öğrenilen evli ve 4 çocuk babası Nişli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Nişli'nin daha önce de bozulan çeşitli eşyalardan farklı projeler yaptığı öğrenildi.