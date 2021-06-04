Kocaeli'de elektrik tellerine çarpan iki karga MOBESE kablolarının yanmasına neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik tellerine çarparak telef olan iki karga, MOBESE kablolarının yanmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik tellerine çarparak telef olan iki karga, MOBESE kablolarının yanmasına sebep oldu. Muallim Mahallesi 4034. Sokak'ta iki karganın konmasıyla elektrik telleri kısa devre yaptı. Bunun üzerine MOBESE kabloları yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. MOBESE kablolarında hasar oluşurken, iki karganın telef olduğu öğrenildi.

Kocaeli, MOBESE, Gebze, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de elektrik tellerine çarpan iki karga MOBESE kablolarının yanmasına neden oldu - Son Dakika

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