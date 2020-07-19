Kocaeli'de elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor - Son Dakika

Kocaeli'de elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor

Kocaeli'de toplanan elektronik atıklar (e-atık), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde ekonomiye kazandırılıyor.

Kocaeli'de toplanan elektronik atıklar (e-atık), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde ekonomiye kazandırılıyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte doğayı kirletenlere uygulanan yaptırımların yanı sıra eğitimlerle atıkların toplanmasına öncülük edilerek doğanın kirletilmesinin önüne geçiliyor.

Hayatın bir parçası haline gelen ancak doğaya tehlikeli boyutta zarar veren e-atıklar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bertaraf ediliyor.

Bu doğrultuda 12 ilçedeki atık toplama merkezlerinde toplanan e-atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde geri dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile protokolü bulunan EXITCOM'da ortadan kaldırılan atıklar, hem geri dönüşüm sağlanarak doğayı koruyor hem de kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Buzdolabı, ütü, televizyon, bilgisayar, modem, tost makinesi gibi geri dönüştürülebilen maddelere sahip elektronik atıklar, geri dönüşüm sağlanacak şekilde ayrılırken işe yaramayan parçalar için yakma işlemi uygulanıyor.

Ayrıca sokak aydınlatmalarındaki floresan ve ampuller de düzenli bir şekilde toplanarak atık toplama merkezine getiriliyor.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor - Son Dakika
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