Kocaeli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi doğrultusunda Karamürsel ilçesinde Gazanfer Bilge Caddesi'nde yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığını aktararak, "Bunun için Karamürselli tüm sürücülerimizden güvenli trafik bir hareketine bakar diyerek emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum. Bugün yaptığımız denetimde de gördük ki emniyet kemeri takmayan neredeyse yok gibi. Bu da iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor." dedi

Denetime, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan da katıldı.

Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi'nde yapılan denetime Kaymakam Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu katıldı.