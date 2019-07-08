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Kocaeli'de Emre Aydın rüzgarı esecek

50 dakika önce

Kocaeli Fuarı 53. yılı yaz etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Emre Aydın, sevenleriyle buluşacak.

Kocaeli'de Emre Aydın rüzgarı esecek, System.String[]
Kocaeli Fuarı 53. yılı yaz etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Emre Aydın, sevenleriyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 53.yılı yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri ünlü sanatçıların katılımıyla devam ediyor. Nil Karaibrahimgil'in sahne almasıyla başlayan yaz konserlerinde bu kez sevilen sanatçı Emre Aydın Kocaelililerle buluşacak. 10 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde gerçekleştirilecek konserde, Emre Aydın sevilen şarkılarını Kocaelililer için söyleyecek.

Öte yandan, Kocaeli Fuarıyla sınırlı kalmayan yaz konserleri Gebze Metin Oktay Stadı'nda 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri ile devam edecek. Kocaeli Fuarında ise 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer konseriyle Kocaelilere konser coşkusu yaşatmaya devam edecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
Nil Karaibrahimgil, Emre Aydın, Kocaeli, Magazin
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