Kocaeli'de Enduro ve ATV Şöleni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, nefesleri kesti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti. Farklı illerden 99 sporcunun katıldığı etkinlikte, bazı sporcular zor anlar yaşadı.

Yarışlar öncesi görüşlerini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli'de spora ve sporcuya verdiğimiz destekle sporda da güçlü ve marka bir şehir haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı. Çakmak, Kocaeli'nin, tüm sporlarda olduğu gibi motor sporlarında da iddialı olduğunu ve yapılan bu tür organizasyonla Spor Kenti Kocaeli'ne önemli katkı sağladıklarını söyledi. Çakmak, "Sporcular doğal ortamda kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin ve kum tepelerin üzerinden hem motosiklet hem de ATV ile tozu dumana katarak kıyasıya mücadele ettiler. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Büyükşehir olarak motor tutkularını Kocaeli'nde ağırlamaktan mutluyuz" dedi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında ATV GP ve S2 Sınıfı kategorilerinde şampiyon olan Ahmet Özgül (TİTUS), kız arkadaşı Yaren Çolakoğlu Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda evlenme teklifi yaptı. Özgül, sürpriz yaparak şampiyonluk kupasını almadan önce diz çöküp, "Yaren, benimle evlenir misin?" diye haykırdı. Yaren Çolakoğlu'nun da "evet" diye cevap vermesiyle kupa törenine katılan sporcular ve seyirciler alkışlayarak çifti destekledi. Evlenme teklifinin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, Yaren Çolakoğlu böyle bir organizasyonda beklemediğini söyledi. Ahmet Özgül ile üniversite tanıştıklarını ifade eden Çolakoğlu, çok mutlu olduğunu kaydetti. Ahmet Özgül de şampiyon olduğu mutlu günde evlenme teklifi yapmasının daha doğru olacağını düşündüğünü dile getirerek, böyle bir evlenme teklifi yapıldığını söyledi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2 Ayak yarışları 2 Kadın 76 motosiklet ile 1 Kadın 23 de ATV sporcusu 99 sporcunun katılımıyla yapıldı. Zorluk derecesi yüksek olan parkurda 2 Kadın Motosiklet yarışçısı parkuru başarıyla tamamlayarak kategorilerinde kupalarını aldı. Zamana ve doğaya karşı yapılan yarışların en üst kategorisi olan EnduroGP sınıfında birinciliği Bayram Uysal (AEMK) elde etti. Deniz Memnun (SARIYER) ikinci sırada yer alırken, Anıl Özşeker'de (BEMK) üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül tarafından kupaları verildi. - KOCAELİ