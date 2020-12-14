Kocaeli'de engelli bireylerin eğitimi devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriyor.

Merkezin günlük işleyiş sürecinde engelli bireyler merkeze ait servis araçlarıyla çocuk gelişim eğitmenleri eşliğinde evlerinden alınıp, saat 11.00 - 15.00 arasında eğitim görüyor.