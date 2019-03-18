Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Engelli Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de Engelli Kişi Evinde Ölü Bulundu

44 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kocaeli'de Engelli Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görüldü.

Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:04 Kaynak: AA

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