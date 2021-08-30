Kocaeli'de engelliler "Engelsiz Deniz Festivali"yle zafer coşkusu yaşadı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisince Karamürsel ilçesinde Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirildi.

Engelli rampaları, özel duş ve soyunma kabinleri, kumsalda kullanılabilen özel arabalarıyla engellilerin gereksinimlerine göre hazırlanan Ereğli Kumyalı Plajı'nda, çeşitli su sporları aktiviteleri düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelsiz bir kent için çalıştıklarını vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret ettiklerini söyledi.

"Kocaeli'de engelleri sevgi ve hizmetlerimizle aşıyoruz. Dostlarımızın diğer bireylerle aynı koşullarda olmasını sağlamaya gayret ediyoruz." diyen Büyükakın şunları kaydetti:

"Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur."

Büyükakın, festivalin gerçekleşmesine öncülük yapan ve alanın hazırlanmasına katkı sağlayan Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak'a teşekkür etti.

Koçak, festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Her mücadele engellerle doludur, zafer o engeli aşanlarındır" sloganıyla gerçekleştirdiklerini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve beraberindekiler engellilerle denize girerek Stand Up Paddle (SUP), deniz muzu, ringo, rüzgar sörfü, jetski gibi aletler kullandı.

Festival kapsamında yelkenli ve yelkensiz tekne turları da düzenlendi.