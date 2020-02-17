Kocaeli'de engelliler ve kronik hastalıkları bulunanlar kayıt altında - Son Dakika

Kocaeli Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü, Engelli Veri Bankası projesi kapsamında, 63 bine yakın engelli ve 465 bin süreğen hastalığı bulunan kişiyi kayıt altına aldı.

Engelli Veri Bankası projesi sayesinde, engelliler ve süreğen hastalığı bulunan vatandaşların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok hizmetten daha fazla yararlanabilmesi hedefleniyor.

Vali Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın yaklaşık bir yıl sürdüğünü, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Kocaeli genelinde yaşayan bütün engellileri, veri bankasına dahil ettiklerini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren ön çalışmaların ardından sahada tarama faaliyetleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Buradaki temel amacımız, engellilerimizin tek bir kayıt sistemi içerisinde görülmesi, engelli olduğu halde devletin engellilere tanığı imkanlardan yararlanmayan vatandaşlarımız varsa bunları tespit etmek ve imkanları sunmak, engellilerin belirli bir bölgede belirli bir alanda yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını görmek, böyle bir durum varsa bununla ilgili çalışmaları ortaya koymak, engellilere dönük sağlık, eğitim, spor ve benzeri hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmaları yapmak. Engellilerimizi tek bir veri tabanında toplayarak onlarla ilgili her türlü bilgiye ulaşacak bir mekanizmayı oluşturduk."

Vali Aksoy, sisteme dahil olmayan veya yeniden engelli durumuna girmiş insanları da kayıt altına aldıklarını, Kocaeli'de 62 bin 738 engelli tespit ettiklerini aktardı.

Süreğen hastalıkları da engelli tanımlaması içerisinde değerlendirdiklerini anlatan Vali Aksoy, bu kapsamda süreğen hastalıkları olan kişileri de bu sisteme dahil ettiklerini bildirdi.

Aksoy, Kocaeli'de 465 bin 119 süreğen hastalığı olan vatandaş yaşadığını, bu kişilere yönelik hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için engelli veri bankasının önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Kronik hastalığı bulunan ve sağlık kontrollerini aksatan vatandaşlara, sistemin uyarı mesajı gönderdiğini kaydeden Aksoy, Engelli Veri Bankası sisteminin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, kurumlar arasındaki yazışmaların sistem üzerinde yapılmasını amaçladıklarını bildirdi.

"Türkiye genelinde güncel ve takip edilen ilk veri bankası"

Aksoy, birçok kurumun Engelli Veri Bankasına bilgi girişi yapabildiğini, ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin Engelli Veri Bankasına katkı sunabildiğini belirtti.

Daha önce görev yaptığı Muğla, Mersin ve Samsun'da da Engelli Veri Bankası ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kocaeli'de bu çalışmaları daha da geliştirdik. Birçok bilgiyi içerisine dahil edecek bir yazılım programıyla burada uygulamaya geçirdik. Türkiye genelinde güncel ve takip edilen ilk veri bankası. Özellikle bizim engelli mevzuatımızda yüzde 40 ve üzeri, belirli haklardan yararlanabiliyor. Yüzde 40'ın altında engelli olan vatandaşlarımız da var. Bunların da Engelli Veri Bankasına dahil edilmesini arzu ettik. Özellikle eğitim konusunda, engel durumlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kaynaştırma sınıflarında eğitimlerin aksamadan yürütülmesi adına çalışmaları sürdürüyor."