Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısına vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Kocaeli'de erkek cesedi bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısına vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.


Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı
İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 20 saatlik su kesintileri başladı Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]