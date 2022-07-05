Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi. Öldürülen kişinin başka bir yerde vurulup, araçla bölgeye getirildiğini düşünen ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.