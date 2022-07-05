KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ - Son Dakika
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KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

05.07.2022 11:42

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki boş arazide başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki boş arazide başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi. Öldürülen kişinin başka bir yerde vurulup, araçla bölgeye getirildiğini düşünen ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ - Son Dakika
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