Eşini öldürdükten sonra kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra yaşamını yitirdi

Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta emekli astsubay Mevlüt Taşkın ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mevlüt Taşkın, kendisine ait tabancayla eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı.

KADIN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada evde bulunan, çiftin kızı ve 2 torununun ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KENDİ DE OLAYDAN 24 SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Mevlüt Taşkın da bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan 24 gün sonra ölen Mevlüt Taşkın'ın cenazesinin, Yüzbaşılar Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Örcün köyünde toprağa verileceği öğrenildi.