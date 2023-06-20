Eşini öldürdükten sonra kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra yaşamını yitirdi

Eşini öldürdükten sonra kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra yaşamını yitirdi

20.06.2023 14:51

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi Nimet Taşkın'ı öldüren ve kendisini de vuran emekli astsubay Mevlüt Taşkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan 24 gün sonra ölen Mevlüt Taşkın'ın cenazesi, Yüzbaşılar Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Örcün köyünde toprağa verilecek.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta emekli astsubay Mevlüt Taşkın ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mevlüt Taşkın, kendisine ait tabancayla eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı.

KADIN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada evde bulunan, çiftin kızı ve 2 torununun ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Emekli astsubay, eşini öldürdükten sonra intihar etti

KENDİ DE OLAYDAN 24 SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Mevlüt Taşkın da bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan 24 gün sonra ölen Mevlüt Taşkın'ın cenazesinin, Yüzbaşılar Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Örcün köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Emekli astsubay, eşini öldürdükten sonra intihar etti
Eşini öldürdükten sonra kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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