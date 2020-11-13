Kocaeli'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve oğlunun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdan yakınlarınca alınan anne ile oğlun cenazeleri, ilçedeki Yunus Emre Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile oğlun cenazeleri, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Veysel Ö'nün cenazesinin de defnedilmek üzere memleketi Artvin'e gönderileceği belirtildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.