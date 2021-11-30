Kocaeli'de eşinden şiddet gören 73 yaşındaki kadın koruma altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinden şiddet gördüğü belirlenen 73 yaşındaki kadın sığınma evine yerleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinden şiddet gördüğü belirlenen 73 yaşındaki kadın sığınma evine yerleştirildi. Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.E'nin yüzündeki morlukları gören komşuları, İzmit Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Harekete geçen ekiplerin incelemeleri sonucu, eşinden şiddet gördüğü tespit edilen H.E, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Kocaeli, Fatih, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de eşinden şiddet gören 73 yaşındaki kadın koruma altına alındı - Son Dakika

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