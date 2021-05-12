Kocaeli'de eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'ta yaşayan Burhan Ş. (30) ile eşi Rabia Buse Ş. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş, eşini bıçakla yaraladı.

Burhan Ş, sesleri duyarak eve gelen komşuları tarafından etkisiz hale getirildi, yaralı kadın Körfez Devlet Hastanesine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rabia Buse Ş, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burhan Ş. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.