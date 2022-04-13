Kocaeli'de eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

13.04.2022 16:18
Kocaeli'de eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de, eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdürüldü.

Kocaeli'de, eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdürüldü.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ömer F. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanığın 112 Acil Servis ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ses kayıtları ve Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya eklendiği belirtildi.

Söz alan Beyzanur Özel F'nin ailesinin avukatı Musa Kazım Özok, maktulün olaydan kısa süre önce çekilmiş bir video kaydını ibraz etti.

Ailenin, sanığın olayın gelişimine ilişkin savunmalarının gerçek olamayacağı gerekçesiyle evde keşif yapılmasını talep ettiklerini belirten Özok, "Ayrıca sanık daha evvel diğer eşlerine de şiddet içeren davranışlarda bulunmuştur. Bu nedenle sanığın şiddete eğilimli bir kişi olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatı Anıl Acurman da müvekkili hakkında önceki eşlerine karşı şiddet içeren eylemlerde bulunduğuna dair hiçbir kesinleşmiş karar olmadığını dile getirerek, "Geçen celse olayın gelişimi konusunda ve maktulün neden intihar ettiği yönündeki savunmalarımızı aynen tekrar ediyoruz. Bizce yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ses kayıtlarının bilirkişiye tevdi edilerek çözümünün sağlanmasına, katılan vekilince ibraz edilen video kaydının gelecek celse izlenmesine karar verdi.

Ayrıca Adli Tıp Anabilim Dalı'nda görev yapan 3 akademisyen tarafından kişinin bir ası noktası olmadan kendisini elle veya ip benzeri bir cisim kullanarak boğarak öldürmesinin mümkün olup olmadığı konusunda rapor düzenlenmesi için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Kocaeli Adliyesi önünde Kadın Meclisleri Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına basın açıklaması yapan Yazgı Şahin, henüz şüpheler giderilmemesine rağmen geçen duruşmada Beyzanur Özel F'nin evli olduğu erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini belirterek, şüpheli kadın ölümlerinde sürecin titizlikle yürütülmesi ve faillere cesaret verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Şahin, "üzeri örtülmeye çalışılan" tüm kadın cinayetlerinin açığa çıkması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Olay

İzmit'te 21 Mart 2021'de Ö.F, Alikahya Mahallesi'ndeki evine gittiğinde 3 ay önce evlendiği Beyzanur Özel F'yi ölü bulduğunu iddia etmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.F. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmış, bir önceki celsede tahliye edilmişti.

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Adli Tıp, Kocaeli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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