Kocaeli'de eşini darbederek öldürmekle suçlanan koca hakim karşısında - Son Dakika
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Kocaeli'de eşini darbederek öldürmekle suçlanan koca hakim karşısında

13.06.2022 14:21
Kocaeli'de eşini darbederek öldürmekle suçlanan koca hakim karşısında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocanın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocanın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet S, maktul Hatice S'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Celsede Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin kabul kararı ve ekleri okundu.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet S, aralarında aldatma konusundan tartışma çıkan eşini evdeki sopayla darbettiğini söyledi.

Banyoda ellerini yıkarken eşinin sopayla sırtına vurduğunu iddia eden Mehmet S, "Eşimin elinden sopayı geri aldım. Saçından çektim, yere düşürdüm. Kafasını yere çarptı. Sopayı tekrar mutfağa fırlattım. Çocuğun sesi geliyordu, onun yanına gittim. Çocukla ilgilendim. Çocuğa mama hazırlamak için mutfağa gittim. Giderken eşimin salondaki koltukta oturduğunu gördüm. Benden su istedi. Su verdim, devamında kanepeye uzandı. Battaniyeyle üzerini örttüm. 'Sabah çocuğu alıp gideceğim.' dedim. Devamında gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim." diye konuştu.

Mehmet S, pazar dağıldıktan sonra arkadaşıyla çarşıya giderken polislerin kendisini gözaltına aldığını dile getirerek, tahliyesini istedi.

Eski beyanlarıyla çelişkisi sorulan tutuklu sanık, şu an yaptığı konuşmanın doğru olduğunu, gece eşinin kalbinin atıp atmadığını kontrol etmediğini, sabah evden çıktığında eşinin vefat ettiğinden haberinin olmadığını ileri sürdü.

Maktul Hatice S'nin babası H.K. de sanığın savunmasını kabul etmediğini ifade etti. Sanığın kızıyla birçok kez problem yaşadığını, kendisini uyarıp iş ve para teklif ettiğinde terslediğini dile getiren H.K, "Hatta PKK resimlerinin altında silahla fotoğraf çektirerek beni tehdit etmiştir. Kızımı defalarca aradım, ulaşamadım. Sanık öncesinde de kızımı bu şekilde darbettiği için ihbarda bulundum ve yakalanmasını sağladım. Kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada sanık avukatı aleyhe hususları kabul etmeyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Katılanlar müvekkili de sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkemeye heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eşini darbederek öldürmekle suçlanan koca hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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