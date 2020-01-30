Kocaeli'de eşini döven koca tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Kibariye S. (24) ile eşi Selim S. (29), yılbaşı akşamı tartışmaya başladı.

Eşini tekme ve sopayla darbeden koca, daha sonra evden ayrıldı.

Ağır yaralanan Kibariye S, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, 24 gün yoğun bakımda tedavi edildi.

Taburcu edildikten sonra babasının evine sığınan kadın, kendisini darp ettiği iddiasıyla kocasından şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Selim S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.